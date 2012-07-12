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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 12:59 BJT

〔中国汇市〕人民币早盘窄幅波动,短线美元强势格局料难扭转

* 即期汇价早盘窄幅波动

* 隔夜美元持坚,然人民币中间价变化不大

* 非美货币下行,购汇盘偏强

* 短线美元强势格局料难扭转

路透上海7月12日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘窄幅波动.尽管明日中国将公布上半年经济数据,但料对短线市况影响不会很大,因全球经济疲软已成共识,近期应该较难扭转美元强势.

交易员并指出,美联储会议记录暗示不会很快购买公债,隔夜美元持坚,但人民币中间价变化不大;不过,上午澳洲就业数据不佳等导致澳元等非美货币下行,令盘中购汇盘偏强.

"今天(美元/人民币)中间价开的不算很高,但即期成交要高一点,购汇盘有一点量的,市场对(人民币)贬值仍有一定的预期."上海一银行交易员称.

他并指出,到早盘后段,市场情绪渐近平复,"6.37这个位置阻力也比较重一点,接下来看客盘需求吧.".

上海一外资银行交易员亦表示,昨日油价大涨,致石油需求购汇客盘反常态时点出现,进而导致部分银行持有美元空头过夜;今早这部分空头回补,是购汇盘的来源之一;同时,石油企业购汇盘继续有所浮现.

北京时间12:36,人民币兑美元即期报6.3694元,上日收报6.3686元,早盘最低价曾跌至6.3717元.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3215元,上日为6.3209元.

上海另一外资银行交易员还指出,亚洲时段早盘澳洲疲软的经济数据,拖累了非美货币走势,且海外央行纷纷降息,投资者对全球经济不振已达成共识,明日要公布的上半年中国经济数据应该也不会太出预料之外,对市况影响估计不会影响很大,短线美元强势格局料难扭转.

美元指数周四亚洲盘在两年高位附近徘徊,推动欧元跌至两年低位,此前公布的美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议纪录显示,目前联储不会出台更多货币宽松措施.[FRX/CN]

而澳元、新西兰元周四则全面下跌,因此前澳洲就业人口意外降减少,令市场预计下月降息机率上升.另外在近期包括中国央行在内的全球数家央行相继放宽政策后,韩国央行周四出人意料亦宣布逾三年来的首次降息,引发美元/韩元急升.

原油期货周三收高逾2%,受美国库存数据显示上周原油库存降幅远超预期.

离岸市场上,北京时间12:38,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3675/05元,上日尾盘报6.3640元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4160/50,上日尾盘为6.4170元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 丁淑琴; 审校 曹巍浩/张喜良

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