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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 13:01 BJT

〔东京汇市〕美元/日圆短暂上扬后回落,此前日本央行微调资产购买计划

* 澳元兑美元下滑,此前澳洲公布就业数据不佳

* 日本央行维持利率不变,未推出新宽松措施

* 美联储会议记录显示购债迫切性不高,支撑美元

路透东京7月12日电---美元兑日圆周四短暂上扬,此前日本央行对资产购买计划进行了技术性修改.而美元兑欧元仍距离两年高位不远.

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