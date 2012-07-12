〔中国货币市场〕隔夜及七天回购利率延续分化表现,资金面仍显暖势(更新版)

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海7月12日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四涨跌互现.隔夜品种小幅上涨,而七天期品种则续下滑,两者分化表现延续,利差进一步缩窄;而资金面整体偏宽裕,维持了近期的回暖态势.
交易员并指出,公开市场今日并未恢复正回购操作,不过逆回购操作量继续萎缩,亦反映了流动性正逐步转好.
"今天逆回购量也挺小的,近期对于资金面可能不太需要大的动作了,要不然(央行)不会这么淡定的,"华东一银行交易员称.
她并谈到,尽管从资金面角度看,调降存款准备金率的必要性有所下降,但如果经济基本面进一步趋弱,短期降准政策仍有可能出台,"接下来也不好说,央行每次都出人意料."
央行公开市场今日仅进行100亿元人民币七天期逆回购操作,中标利率持平于周二的3.30%;据此计算,本周公开市场净回笼400亿元.而周三在允许一级交易商申报七天期逆回购的同时,还可申报28天和91天期正回购.[CN/MMTCN]
公开市场本周只进行了600亿元逆回购操作,远低于1,680亿元逆回购到期量.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间12:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
==============================================================================
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.4009 2.3555 +4.54 5,067.58
七天CN7DRP=CFXS 3.1882 3.2822 -9.40 435.49
14天CN14DRP=CFXS 3.3022 3.2849 +1.73 54.36
------------------------------------------------------------------------------
人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.4065 2.3628 +4.37 1,774.80
七天CHICNY7D=CFXS 3.2295 3.3117 -8.22 112.30
-------------------------------------------------------------------------------
上海证交所质押式回购利率
其中:一天<0#CN1DRPO=SS> 4.2400 2.4000 +184.00 425.91
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.3050 2.9900 +31.50 84.42
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.2100 3.0000 +21.00 2.04
-------------------------------------------------------------------------------
回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.4000 2.3826 +1.74 --
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.2015 3.2730 -7.15 --
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.2900 3.3500 -6.00 --
-------------------------------------------------------------------------------
Shibor:
其中: 隔夜SHICNYOND= 2.3890 2.3467 +4.23 --
七天SHICNYSWD= 3.1908 3.2663 -7.55 --
三个月SHICNY3MD= 3.8791 3.9225 -4.34 --
==============================================================================(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]
中国货币市场及债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]
中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]
中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]
中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]
索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02
央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。