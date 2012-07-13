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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 08:55 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--7月13日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国财政部150亿元人民币六个月期贴现国债9:30-10:30招标
  神华集团200亿元九个月超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),兴业银行及中信银行主承
  中国铁路物资股份有限公司20亿元九个月期超短融(主体评级AAA),兴业银行及中国银行主承
  华泰集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),农业银行主承
  芜湖市中小企业4.5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),兴业银行主承                                             
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  二、新债上市:

  华能集团40亿元三个月期超短期融资券011208002,票面利率3.26%
  南方工业集团15亿元九个月期超短融011221001,票面利率3.35%
  上港集团(600018.SS)10亿元九个月期短融041261028,票面利率3.36%
  中国联合网络通信公司150亿元一年期短融041253037,票面利率3.45% 
  江苏核电16亿元一年期短融041253038,票面利率3.89% 
  广西玉柴机器集团5亿元一年期短融041256023,票面利率4.22% 
  好当家(600467.SS)2.5亿元一年期短融041259040,票面利率6.50%
  河南交通投资集团23亿元五年期中票1282244,票面利率5.11%
  中纺集团6亿元三年期中票1282246,票面利率4.39%
  亨通集团4亿元三年期中票1282245,票面利率5.46% 
  国开行60亿元三年期固息金融债120229,票面利率3.39%
  国开行60亿元五年期固息金融债120230,票面利率3.75%
  国开行60亿元七年期固息金融债120231,票面利率3.9702%
  国开行60亿元10年期固息金融债120232,票面利率4.06%
  工商银行(601398.SS)(1398.HK)200亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债1205001,票面利率4.99%
  重庆缙云资产经营10亿元七年期固息债1280181,票面利率6.75%
  乐清国有投资公司15亿元七年期固息债1280189,票面利率6.50%
  大连旅顺建设发展12亿元七年期固息债1280191,票面利率6.78%
  升华集团5亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1280190,票面利率6.20%
  雅安国资债8亿元七年期固息债1280195,票面利率7.39%
  滨城区经开投资公司8亿元七年期固息债1280198,票面利率6.50%
  北京建工集团8亿元七年期固息债1280197,票面利率5.95%  
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  三、缴款:  

  农发行293.2亿元七年期固息金融债120412,票面利率3.76%
  乌鲁木齐城市建设投资公司9亿元七年期固息债1280199,票面利率6.35%
  中国建筑材料集团18亿元五年期中票
  广东物资集团6亿元五年期中票
  湖南盈德气体8.8亿元五年期中票
  国电电力(600795.SS)60亿元九个月超短融 
  尖峰集团(600668.SS)2亿元一年期短融
  中国交建(601800.SS)(1800.HK)25亿元一年期短融
  泰州三福船舶工程有限公司3亿元一年期短融   
  上港集团(600018.SS)20亿元九个月短融   
  岳阳林纸(600963.SS)6亿元一年期短融   
  江西高速公路投资集团10亿元一年期短融 
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  四、还本付息:

  中国人民银行110亿元一年期央行票据1101050到期兑付,参考收益率3.4982%
  四川省港航开发有限责任公司6亿元一年期短融1181322到期兑付,票面利率5.95%
  国开行30亿元10年期浮息(三个月Shibor基准)发行人选择权(5+5)金融债090213付息,基本利差1.00%
  广州交通投资集团19亿元五年期中票1082118付息,票面利率4.46%
  农发行150亿元五年期浮息(三个月Shibor基准)金融债110402付息,基本利差-0.10%
  五洲交通(600368.SS)10亿元五年期中票1182196付息,票面利率6.34%
  华能集团30亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1182197付息,票面利率5.12%
  中粮集团40亿元三年期中票1182198付息,票面利率5.12%
  上海华虹集团7亿元五年期中票1182199付息,票面利率5.81%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  ---据上海证券报周五报导,中国保险公司资金6月投资基金占比从此前的5-6%,陡升为7-8%,
  显示险资对后市态度转为积极.与此同时,中国人寿近期已新增约90亿资金下单购入多只股
  票型基金.[ID:nSB1664648]
  
  --路透调查显示,今年下半年中国房价将小幅上涨,逆转上半年跌势.多数受访者预计下半年
  全国住宅均价涨幅超过2%,成交将进一步回暖;并认为包括限购在内的调控政策不会放松,而
  房产税试点城市则有望扩大.[ID:nSB1661372] 

  --国家统计局今日召开国民经济运行情况新闻发布会
                 公布1-6月固定资产投资                    (1-5月20.1%) 
                     6月社会消费品零售总额                (5月13.8%) 
                     6月工业增加值                        (5月9.6%) 
                     6月房地产投资和销售情况月度报告    

    国家统计局7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
              7/27公布1-6月规模以上工业企业利润           
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 刘昕; 审校 康熙泽/冉莹

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