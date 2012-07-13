《中国债券市场每日交易备忘》--7月13日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部150亿元人民币六个月期贴现国债9:30-10:30招标 神华集团200亿元九个月超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),兴业银行及中信银行主承 中国铁路物资股份有限公司20亿元九个月期超短融(主体评级AAA),兴业银行及中国银行主承 华泰集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),农业银行主承 芜湖市中小企业4.5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),兴业银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 华能集团40亿元三个月期超短期融资券011208002,票面利率3.26% 南方工业集团15亿元九个月期超短融011221001,票面利率3.35% 上港集团( 600018.SS )10亿元九个月期短融041261028,票面利率3.36% 中国联合网络通信公司150亿元一年期短融041253037,票面利率3.45% 江苏核电16亿元一年期短融041253038,票面利率3.89% 广西玉柴机器集团5亿元一年期短融041256023,票面利率4.22% 好当家( 600467.SS )2.5亿元一年期短融041259040,票面利率6.50% 河南交通投资集团23亿元五年期中票1282244,票面利率5.11% 中纺集团6亿元三年期中票1282246,票面利率4.39% 亨通集团4亿元三年期中票1282245,票面利率5.46% 国开行60亿元三年期固息金融债120229,票面利率3.39% 国开行60亿元五年期固息金融债120230,票面利率3.75% 国开行60亿元七年期固息金融债120231,票面利率3.9702% 国开行60亿元10年期固息金融债120232,票面利率4.06% 工商银行( 601398.SS )( 1398.HK )200亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债1205001,票面利率4.99% 重庆缙云资产经营10亿元七年期固息债1280181,票面利率6.75% 乐清国有投资公司15亿元七年期固息债1280189,票面利率6.50% 大连旅顺建设发展12亿元七年期固息债1280191,票面利率6.78% 升华集团5亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1280190,票面利率6.20% 雅安国资债8亿元七年期固息债1280195,票面利率7.39% 滨城区经开投资公司8亿元七年期固息债1280198,票面利率6.50% 北京建工集团8亿元七年期固息债1280197,票面利率5.95% ============================================================================== 三、缴款: 农发行293.2亿元七年期固息金融债120412,票面利率3.76% 乌鲁木齐城市建设投资公司9亿元七年期固息债1280199,票面利率6.35% 中国建筑材料集团18亿元五年期中票 广东物资集团6亿元五年期中票 湖南盈德气体8.8亿元五年期中票 国电电力( 600795.SS )60亿元九个月超短融 尖峰集团( 600668.SS )2亿元一年期短融 中国交建( 601800.SS )( 1800.HK )25亿元一年期短融 泰州三福船舶工程有限公司3亿元一年期短融 上港集团( 600018.SS )20亿元九个月短融 岳阳林纸( 600963.SS )6亿元一年期短融 江西高速公路投资集团10亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 中国人民银行110亿元一年期央行票据1101050到期兑付,参考收益率3.4982% 四川省港航开发有限责任公司6亿元一年期短融1181322到期兑付,票面利率5.95% 国开行30亿元10年期浮息(三个月Shibor基准)发行人选择权(5+5)金融债090213付息,基本利差1.00% 广州交通投资集团19亿元五年期中票1082118付息,票面利率4.46% 农发行150亿元五年期浮息(三个月Shibor基准)金融债110402付息,基本利差-0.10% 五洲交通( 600368.SS )10亿元五年期中票1182196付息,票面利率6.34% 华能集团30亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1182197付息,票面利率5.12% 中粮集团40亿元三年期中票1182198付息,票面利率5.12% 上海华虹集团7亿元五年期中票1182199付息,票面利率5.81% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: ---据上海证券报周五报导,中国保险公司资金6月投资基金占比从此前的5-6%,陡升为7-8%, 显示险资对后市态度转为积极.与此同时,中国人寿近期已新增约90亿资金下单购入多只股 票型基金.[ID:nSB1664648] --路透调查显示,今年下半年中国房价将小幅上涨,逆转上半年跌势.多数受访者预计下半年 全国住宅均价涨幅超过2%,成交将进一步回暖;并认为包括限购在内的调控政策不会放松,而 房产税试点城市则有望扩大.[ID:nSB1661372] --国家统计局今日召开国民经济运行情况新闻发布会 公布1-6月固定资产投资 (1-5月20.1%) 6月社会消费品零售总额 (5月13.8%) 6月工业增加值 (5月9.6%) 6月房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告 7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 刘昕; 审校 康熙泽/冉莹