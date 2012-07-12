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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 13:23 BJT

〔亚洲经济〕亚洲开发银行预计今年中国GDP增长8.2%,印度增长6.5%

路透曼谷7月12日电---亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦周四表示,中国经济今年料将成长8.2%,印度则料成长6.5%.

他这次在曼谷会议上发布的数据低于开发银行在4月时的预测,当时预测中国和印度分别将成长8.5%和7.0%.

然他维持今年泰国国内生产总值(GDP)成长5.5%的预估不变,因该国在2011年洪灾后复苏.其并称,实际结果有可能高于预估.(完)

--编译 戴素萍;审校 艾茂林

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