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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 13:59 BJT

〔澳新汇市〕澳元/美元因澳洲就业数据疲弱而下跌,中国风险隐现

路透悉尼/惠灵顿7月12日电---澳元周四全面下挫,带动新西兰元一并下跌,之前澳洲就业人数意外减少,令市场预期下月降息机率增大.

澳元/美元下跌0.5美分至盘中低位1.0175美元,此前一份颇受关注的就业报告显示,6月就业人数减少2.7万人,路透预估为持平,经季节调整后全职就业人口减少3.35万人.[ID:nSB1661702].

本地交易尾盘时段,澳元站在1.0181美元,支撑位在上周低点1.0155美元,随后是1.0123美元,为6月28日至7月5日升势的61.8%回档位.

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