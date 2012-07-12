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市场报道 | 2012年 7月 12日 星期四 14:53 BJT

〔欧股业绩〕家乐福第二季营收减少1.3%,因意大利及西班牙销售下滑

路透巴黎7月12日电---欧洲最大的零售商家乐福(Carrefour)(CARR.PA)称,第二季营收同比下滑1.3%,因为意大利及西班牙的销售下滑,而且法国大型超市的营收表现低迷.

这份销售报告突显了新任执行长Georges Plassat所面临的挑战.Plassat在5月接任执行长一职,并表示要扭转家乐福在欧洲数年来表现不佳的状况.

迄今为止Plassat一直避免给出任何获利方面的指引,因为他在考量扭转家乐福颓势的选项,该集团在周四的声明中亦没有给出任何指引.

家乐福是继沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)之后全球最大的零售商.家乐福第二季营收为217.15亿欧元(266亿美元),略高于分析师的预估均值216.5亿.

扣除燃料和汇率的影响,季度营收下滑1.3%,核心法国大型超市的营收下降5.7%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王冠中

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