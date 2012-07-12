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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 14:09 BJT

〔表格〕德国6月趸售物价指数较前月下滑1.1%,较上年同期上升1.1%

路透柏林7月12日电---德国联邦统计局周四公布,德国6月趸售(批发)物价指数较前月下降1.1%,较上年同期上升1.1%,5月分别为下滑0.7%和上升1.7%.

具体数据如下:

德国趸售物价 2012年6月 2012年5月 2011年6月

较上月(%) -1.1 -0.7 -0.6

较上年(%) +1.1 +1.7 +8.5

WPI(基期为2005年) 121.4 122.8 120.1 (完)

--编译 侯向明;审校 戴素萍

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