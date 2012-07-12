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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 14:21 BJT

〔韩国汇市〕韩元/美元下跌1%至近两周低点,此前韩央行意外降息

路透首尔7月12日电---韩元兑美元周四下跌达1%,跌至近两周低点,此前韩国央行意外降息,称经济状况疲弱.

此间韩元兑美元KRW=KRW=KFTC一度低见1,152.5韩元,为6月29日以来最疲弱水准,之后略削减跌幅,国内收盘报1,151.5,周三国内收报1,140.9.(完)

--编译 张若琪;审校 吴云凌

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