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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 14:21 BJT

〔欧洲个股〕PSA标致雪铁龙将裁员8,000人并关闭欧奈工厂,以因应亏损

路透巴黎7月12日电---法国汽车生产商--PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)宣布裁减8,000个工作岗位,并将关闭位于欧奈的组装工厂.目前该公司正艰难应对汽车部门亏损加剧的局面.

PSA标致雪铁龙周四宣布欧奈工厂将于2014年停产,作为重整法国工厂产出布局的举措之一.欧奈工厂有超过3,000名雇员,位于法国首都巴黎附近.

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