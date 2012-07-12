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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 14:21 BJT

〔韩国股市〕收跌2.2%至五周最低收盘位,因韩国意外降息引燃增长忧虑

路透首尔7月12日电---韩国股市周四跌至五周最低收盘位,因韩国央行意外降息,引燃对全球成长迟滞的担忧.大盘在临近尾盘时大幅下挫,因为投资者选择不对即将到期的期权进行展期.

韩国综合股价指数(KOSPI).KS11下跌2.24%,收报1,785.39点,徘徊在关键心理关口1,800点下方.(完)

--编译 兰秀娟;审校 白云

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