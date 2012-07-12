〔中国航空〕浦东机场冀2015年成全球最大货运航空枢纽,着力发展国际中转业务

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海7月12日电---目前全球第三大货运航空枢纽的上海浦东机场提出新目标,计划通过增加国际货运中转量,快速提高空港货运吞吐规模,冀望2015年上海浦东机场能超越香港和美国孟斐斯,成为全球最大吞吐量的货运航空枢纽.
上海机场集团总裁李德润在一新闻会上指出,目前上海与前两大机场年吞吐量的差距也就50-60万吨.随着美国UPS(UPS.N)和德国邮政(DPWGn.DE)旗下DHL相继在上海浦东机场建成国际转运中心,联邦快递(FDX.N)亦即将在此地兴建国际转运中心,争创全球第一的目标有望在十二五(2011-2015年)期间实现.
"我们过去主要依靠口岸和门户功能的自然增长,未来我们将更多由门户枢纽港向中转功能发展."他表示,目前国际中转业务只占浦东机场空运吞吐量的5%,若是这一占比能提高至16%,全球第一大货运空港目标就有望实现.
位于上海浦东机场西货运区的DHL北亚枢纽周四正式启用,而据上海机场集团方面透露,联邦快递最快将在8月签约,在浦东建设一个超大规模的国际转运中心.
他说,上海机场集团正与民航局方面沟通,希望能增加更多航班时刻,亦计划在报关通关、安检、海关、检验检疫等方面,同相关部门一同协作,提高运转效率.
上海浦东机场西货运区的规划吞吐量达460万吨,拥有一条全货机跑道和38个机位,去年上海浦东机场的货运吞吐量达310万吨.
上海机场集团旗下上市公司--上海机场(600009.SS)负责经营上海浦东机场.集团旗下另一机场--上海虹桥机场尚未注入上市公司.(完)
--发稿 林琦 审校 乔艳红
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。