版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 14:34 BJT

〔标题新闻〕日本电通已同意以32亿英镑收购英国营销集团Aegis,交易价格每股2.4英镑

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nASM0003A1]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐