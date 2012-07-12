〔中国股市〕沪综指受资源股带动放量小幅收升,短线料继续窄幅震荡

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透北京7月12日电---中国股市沪综指周四先抑后扬,放量小幅收升,受煤炭、有色等资源类股冲高提振.不过,分析人士认为,虽然大盘呈现企稳迹象,但短线料继续窄幅震荡,后市若要持续上行,则取决于宏观经济面能否优于市场预期.
沪综指.SSEC收报2,185.491点,涨10.108点,或0.46%.今日上海A股成交额790亿元人民币,较上日放大近五成,并创出逾一个月来新高,此前高位为6月4日的867亿.
华西证券分析师曹雪峰表示,今日大盘有一些反弹要求,此前有媒体报导称房地产信托可能会重新启动,令市场预期政府或将为刺激经济放松相关调控.
"如果大盘要继续上行,则取决于宏观经济是否好于市场预期,以及会否有进一步放松措施出台,包括存贷比调整及信贷单月量在6,500亿元以上的规模等等,"他并预计,短期市场将在2,200点上下波动,此前年内低点2,132点附近有较强的心理支持,而向上2,300点则为压力位.
中国将于明日公布今年二季度国内生产总值(GDP)等上半年宏观经济数据,不过,曹雪峰预计数据影响有限,因前几个交易日中市场已对数据有所反应.
今日煤炭和有色等资源股领涨,其中山煤国际(600546.SS)收报涨停价位23.01元人民币.
沪深300指数7月合约CIFN2尾盘报2,449.2点,涨0.94%,成交量为515,229手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良
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指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。