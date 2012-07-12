《国际主要央行公开市场操作一览》--7月12日

路透北京7月12日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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7/11 买入公债 47.70 07/31/2018-05/15/2020

7/10 买入通膨保值公债 13.22 07/15/2018-02/15/2042

7/9 买入公债 18.04 02/15/2036-05/15/2042

7/6 卖出公债 79.27 01/15/2013-05/31/2013

7/5 买入公债 47.14 08/15/2020-02/15/2022

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储,FED)6月会议的记录显示,该央行对进一步购买债券刺激经济持开放态度,但经济复苏恐得要更加疲软才能就此议题达成共识.

会议记录显示,少数几名联邦公开市场委员会(FOMC)官员认为,最近经济的疲软表现足以证明采取更大胆步骤是合理的.但记录也显示,大多数官员对此并不认同,至少在上周非农就业报告出炉前他们还不这么认为.美联储主席贝南克下周将在国会就货币政策进行听证,金融市场届时将仔细研判其言论,以找寻是否最新的就业数据已使得美联储更接近进一步推出宽松货币政策的线索.[ID:nSB1661552]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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7/11 七天期反向交易 51.43亿美元 0.67%(固定利率)

7/10 七天期反向交易 1,637.07 0.75%(固定利率)

28天期反向交易 243.98 0.75%(固定利率)

七天期定期存款 -2,115.00 0.02%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行7月5日宣布将指标利率降至0.75%的纪录低位,并下调存款利率至零水准,以帮助应对欧债危机.不过该央行没有采取更大胆的举措,比如恢复购债计画或者向银行提供更多的长期流动性.[ID:nSB1652336]

--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉保留进一步降息的可能性,称任何后续行动决定要看经济数据表现情况.欧洲央行执委普雷特表示,尽管长期实行超低利率会产生问题,然而利率高低并无任何"禁忌",暗示欧洲央行并未排除继续降息的可能性.德拉吉重申,他认为欧元区经济今年年底前将开始复苏,通胀率明年将降至欧洲央行略低于2%的目标.[ID:nSB1656704]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 38,440

上周三 41,340

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当期变化 -2,900

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行周四宣布,维持货币政策不变,并坚持日本经济正在逐步升温的看法,表明其相信即使没有更多刺激措施,国内需求稳固将有助于经济复苏持续.

一如普遍预期,日本央行一致同意维持主要政策利率在0-0.1%不变,且未采取进一步放松货币政策措施. 央行调整其资产购买及贷款计划,承诺买进更多短天期证券,同时降低其在固定利率市场操作的规模.央行的资产购买及贷款计画规模维持在70万亿日圆不变.[ID:nSB1662374]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布,当日共发行2,548.5亿台币存单,相较存单到期金额2,664.5亿,存单发行余额减少116亿. [ID:nST0526517]

--台湾央行周二公布,当日共发行526亿台币存单,相较存单到期金额194亿,存单发行余额增加332亿. [ID:nST0525845]

--台湾央行周一公布,当日共发行3,450.4亿台币存单,相较存单到期金额3,570.5亿,存单发行余额减少120.1亿. [ID:nST0525115](完)

--整理 曹巍浩; 审校 边竞

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]