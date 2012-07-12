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市场报道 | 2012年 7月 12日 星期四 14:51 BJT

《汇市简讯》美联储未预示出台Q3,英镑/美元因而承压

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* 英镑测试1.5486,此前跌破亚洲时段波动区间1.5497-1.5519的底部

* 1.5486是昨日在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录公布后的低点

* 1.5470(周一低点),1.5461(7月6日低点)和1.5450提供支撑.(完)

--编译 吴云凌; 审校 王洋

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