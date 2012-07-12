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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 14:58 BJT

〔路透调查〕分析师预期韩国央行在2012年底前将再次降息25个基点

路透首尔7月12日电---继韩国央行在周四意外降息后进行的路透调查显示,央行可能在年底前再次调降政策利率.

18位受访分析师中有12人预计韩国央行将在今年年底前将指标利率进一步调降25个基点至2.75%.同时,还有一位分析师认为央行料将再进行两次降息,各为25个基点.另外5人则预期央行将不再有利率调整举动.

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