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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 14:54 BJT

〔澳洲股市〕收低0.7%,6月就业人口意外减少打压风险人气

路透墨尔本7月12日电---澳洲股市周四抹去稍早涨幅,最终收低0.7%.该国6月就业人口意外下降,加重了有关全球经济成长疲弱的担忧.

就业数据令人失望,打压了投资者的冒险情绪.必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)(RIO.L)均下跌逾2%.Fortescue Metals(FMG.AX)大跌6.1%.

根据最新数据,澳洲指标S&P/ASX 200指数下跌28.5点,收报4,068.0点,早盘时曾一度触及4,108.7点的高位.(完)

--编译 洪曦;审校 王洋

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