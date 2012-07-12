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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 15:21 BJT

〔印尼央行〕一如预期维持利率在5.75%,称继续依基本面管理卢比汇率

路透雅加达7月12日电---印尼央行周四宣布维持指标利率在5.75%的纪录低点不变,一如预期连续第五个月按兵不动,以因应汇价动荡与出口下滑.

路透此前走访的17位分析师均预期利率不变,因即便印尼央行近期发行美元存单以增强本地市场流动性,印尼卢比走势依然动荡.(完)

--编译 隋芬;审校 艾茂林

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