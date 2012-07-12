〔马来西亚新股〕IHH招股价定为每股2.80马币,接近指导区间上限

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透新加坡/吉隆坡7月12日电---亚洲最大的医院运营商IHH Healthcare Bhd(IHHH.KL)首次公开发行(IPO)计划募集21亿美元,定价接近指导区间的上缘,投资者对该项本年度第三大IPO兴趣高昂,为活跃的马来西亚市场添柴加火.
两位知情人士对路透称,此桩今年马来西亚第二大IPO案周四定价每股2.80马币(林吉特),指导区间是2.67-2.85马币.
另一消息人士称,在新加坡挂牌股票的招股价为1.113坡元.该公司将在两地同时上市.
"这是为给(散户投资者)留点股票,"其中一消息人士称,暗示因需求强劲,该公司本可以将招股价定在指导区间上限.
作为今年规模次于Facebook(FB.O)和Felda Global Ventures Holdings Bhd(FGVH.KL)的IPO案,IHH吸引的投资者从主权财富基金科威特投资局(Kuwait Investment Authority)至世行的私人投资部门国际金融公司(International Finance Corp).
IHH将于7月25日在马来西亚和新加坡证券交易所同时挂牌.
以每股2.80马币计算,IHH市值将达225亿马币(约合72亿美元),从而成为全球第二大的上市医疗保健提供商,仅排在美国医院运营商HCA Holdings Inc(HCA.N)之后.
"大部分需求来自国内和国际上的多头基金,"参与交易的一消息人士称,"国际需求在60%左右,且对定价不在乎."(完)
--编译 田建华;审校 王冠中
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。