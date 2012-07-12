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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 15:12 BJT

〔马来西亚新股〕IHH招股价定为每股2.80马币,接近指导区间上限

路透新加坡/吉隆坡7月12日电---亚洲最大的医院运营商IHH Healthcare Bhd(IHHH.KL)首次公开发行(IPO)计划募集21亿美元,定价接近指导区间的上缘,投资者对该项本年度第三大IPO兴趣高昂,为活跃的马来西亚市场添柴加火.

两位知情人士对路透称,此桩今年马来西亚第二大IPO案周四定价每股2.80马币(林吉特),指导区间是2.67-2.85马币.

另一消息人士称,在新加坡挂牌股票的招股价为1.113坡元.该公司将在两地同时上市.

"这是为给(散户投资者)留点股票,"其中一消息人士称,暗示因需求强劲,该公司本可以将招股价定在指导区间上限.

作为今年规模次于Facebook(FB.O)和Felda Global Ventures Holdings Bhd(FGVH.KL)的IPO案,IHH吸引的投资者从主权财富基金科威特投资局(Kuwait Investment Authority)至世行的私人投资部门国际金融公司(International Finance Corp).

IHH将于7月25日在马来西亚和新加坡证券交易所同时挂牌.

以每股2.80马币计算,IHH市值将达225亿马币(约合72亿美元),从而成为全球第二大的上市医疗保健提供商,仅排在美国医院运营商HCA Holdings Inc(HCA.N)之后.

"大部分需求来自国内和国际上的多头基金,"参与交易的一消息人士称,"国际需求在60%左右,且对定价不在乎."(完)

--编译 田建华;审校 王冠中

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