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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 14:55 BJT

〔全球金市〕金价小跌,因美联储再度放宽政策的前景存在不确定

路透新加坡7月12日电---金价周四小幅下滑,六个交易日来第四次下跌,因在美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布会议记录后投资者仍持谨慎态度.该记录显示,在美国经济形势进一步恶化前,美联储不太可能祭出更多货币刺激举措.

金价今年的走势在很大程度上要看美联储对货币宽松政策的态度以及其对美元的影响.最近美元胜过黄金,成为最受青睐的避险品.

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