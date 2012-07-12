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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 15:00 BJT

〔日本股市〕日经指数跌破重要支撑位,此前央行微调政策损伤市场人气(更新版)

(新增细节)

路透东京7月12日电---周二日经指数创下逾一个月最大跌幅,跌破25日均线的重要支撑位.此前日本央行仅对其宽松政策进行了微调.

全球各地显示经济放缓的迹象都在增加,且各国亦推出货币刺激措施,市场人士预计日本市场会近一步下跌,因担忧企业将被迫下调获利预估.

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