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市场报道 | 2012年 7月 12日 星期四 15:07 BJT

《汇市简讯》英镑/美元技术指标偏空,出现射击之星型态

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* 日线蜡烛图上出现偏空的射击之星型态

* 昨日起重返较低水准,接近低点1.5470

* 尽管处于超卖水准,日线指标仍向前延展,倾向于进一步走弱

* 若上涨或跌破1.5470,则宜出售.(完)

--编译 吴云凌; 审校 沈以文

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