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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 15:11 BJT

〔欧洲个股〕家乐福股价劲扬4.6%,此前该公司公布第二季业绩

路透巴黎7月12日电---法国家乐福(CARR.PA)股价周四劲扬4.6%,此前该公司公布第二季业绩[ID:nSB1662698].(完)

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