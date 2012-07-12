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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 15:22 BJT

〔欧洲汇市〕欧元/日圆在EBS跌至五周低点,因担心应对欧债危机进展

路透伦敦7月12日电---欧元兑日圆周四跌至五周低点,因欧洲应对债务危机进展的不确定性令投资人卖盘加剧,且此前日本央行未进一步放宽政策.

欧元兑日圆EURJPY=R在EBS交易平台跌至96.91日圆,为6月4日以来最低水准,日内跌0.7%.交易员称一欧系银行在卖出,据称96.75日圆下方有停止单.(完)

--编译 张若琪;审校 隋芬

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