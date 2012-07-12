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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 15:25 BJT

〔韩国债市〕三年债收益率下跌22基点,创2010年12月来单日最大跌幅

路透首尔7月12日电---继韩国意外降息后,韩国债券周四大涨,三年期债券收益率(殖利率)创下近三年来单日最大跌幅.

三年债收益率收低22基点至2.97%,创2010年12月7日以来单日最大跌幅,且低于调降后的政策利率3%.(完)

--编译 龚芳;审校 田建华

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