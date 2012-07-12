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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 15:13 BJT

〔日本债市〕五年和10年券收益率触九年低点,因日本央行微调货币政策

路透东京7月12日电---日本五年期和10年期公债收益率(殖利率)周四跌至九年低点,之前日本央行决定短期证券购买计划将取消最低利率,分析师表示此举旨在降低短券收益率. 一如普遍预期,日本央行一致同意维持主要政策利率在0-0.1%不变,且未采取进一步放松货币政策措施.央行调整其资产购买及贷款计划,承诺买进更多短天期证券,同时降低其在固定利率市场操作的规模.央行的资产购买及贷款计画规模维持在70万亿日圆不变.[ID:nSB1662374]

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