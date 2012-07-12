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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 15:32 BJT

〔欧洲汇市〕英镑/美元跌至一个月低点,FED会议记录支撑美元需求

路透伦敦7月12日电---英镑兑美元周四跌至一个月低位,上日美国联邦储备理事会(FED)的会议记录抑制了有关美国推出进一步货币刺激措施的臆测,支撑了对美元的需求.

英镑兑美元GBP=D4跌至1.5456,为6月12日以来最低水准,交易员称1.5440下方布有停止单.(完)

--编译 张若琪;审校 龚芳

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