苹果尚未发布iPhone 5 淘宝开始接受预订

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海7月12日电（记者 Melanie Lee）---苹果(AAPL.O)尚未发布新一代iPhone，但淘宝网商家已开始接受预订、制作出模拟图并列出传说中的技术参数。
尽管苹果很少谈及iPhone 5的发布时间，但外界普遍预计是在今年8月至10月间。数位消息人士透露，iPhone 5的屏幕比前几款要大。台湾媒体报导称，新款iPhone语音识别软件Siri将拥有更强大功能。
淘宝商家已开始接受iPhone 5预订，有些需要支付1,000元定金。帐号为Dahai99888的店主本周开始接受预订，要求提前支付全款6,999元。
路透采访的淘宝商家称，他们计划在香港或美国购买iPhone 5，然后带到大陆进行销售。香港往往比大陆先行发售苹果产品。
这些商家称，不能保证具体发货时间。
iPhone 5尚未揭开神秘面纱，而淘宝已开始接受预订，这表明中国对苹果新品的需求强烈。
苹果尚未确认iPhone 5技术参数、设计细节或价格，但网上已盛传开来，制作渲染图和所谓的样机图片，不断对其技术参数和功能进行猜测。
记者暂未联系到苹果对此发表评论。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。