〔中国经济〕近期无需过多担忧通缩,房地产调控不能放松--国家统计局

路透北京7月13日电---中国国家统计局新闻发言人盛来运周五表示,预计今年下半年,经济将继续保持适度平稳增长,且近期无需过多担忧通缩.不过,未来房地产调控仍不能放松.

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--GDP图表 (r.reuters.com/tyd49s)

--工业增加值 (r.reuters.com/vyd49s)

以下为中国国家统计局2012年上半年国民经济运行情况新闻发布会要点摘录: (*为新增内容)

*--房地产调控不能放松--

房地产的主动调控在短期来讲确实是一定程度上今年增长速度下滑的一个重要原因.但房地产调控不能放松,调控房地产虽然说短期对经济增长产生影响,但是更有利于国民经济更持续健康地发展,特别是对防止房地产泡沫化对经济的长期发展的冲击很有好处.所以我们要进一步完善房地产调控的政策,进一步巩固房地产调控的成果.

*--近期无需过多担忧通缩--

近期可以关注物价的走势,但对通缩的担忧没有必要过度担忧.通缩是与通胀相对应的物价持续走低的现象,它通常是与货币供给量大幅减少和经济衰退或者萧条相伴生的.上半年货币供应量M2增长13.6%,新增加人民币贷款4.86万亿,国民经济增长速度还是在8%左右,在以适度的速度发展.

从后期来看,由于翘尾因素还会继续减弱,市场的供求关系还不会发生大的逆转,CPI同比的涨幅有可能会延续目前持续走低的趋势.

但对物价的走势也不能过分掉以轻心、过分乐观,因催生这一轮物价上涨的一些因素并没有根本消除,包括成本的推动及国外的输入性通胀,由流动性引起的输入性通胀.虽然原材料价格近期降幅较大,但人工成本亦增幅较大,企业反映成本上涨压力较大.

--下半年保持适度平稳增长--

下半年国民经济会继续保持适度平稳增长.首先从二季度的数据,特别是5、6这两个月的数据来看,国民经济的运行出现了缓中见稳的迹象.6月工业增加值是9.5%,5月的规模以上工业增加值是9.6%,4月实际上是9.3%,波动幅度很小.固定资产投资增速1-6月份增长20.4%,比1-5月回升了0.4个百分点.社会消费品零售总额,6月名义增长13.7%,比上个月回落了0.1个百分点,扣物价之后比上个月还要高.所以从这些主要指标情况来看,二季度的经济增长月度之间趋于平稳.

--上半年国民经济稳中有进--

上半年,面对复杂严峻的国内外经济形势,中国正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期三者的关系,把稳增长放在更加重要的位置,实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加大政策预调微调力度,国民经济运行总体平稳,经济发展稳中有进.(完)