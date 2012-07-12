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市场报道 | 2012年 7月 12日 星期四 15:40 BJT

《汇市简讯》亚洲央行卖出欧元/美元表明市场距1.2200已不远

0716GMT

* 亚洲央行和法国账户卖出欧元/美元

* 模型基金在欧元兑日圆于97.00下方的停止单遭触发,更多停止单在96.75

* 与欧元/美元1.2200障碍有关的买盘近期内将提供支撑,停止位在1.2185

* 1.2150和1.2100存在进一步的障碍,其下方停止单的聚集表明将有强固的防守

* 技术面表明欧元/美元跌破1.2260-80的小时云区/100小时移动均线1.22805.(完)

--编译 王洋;审校 王冠中

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