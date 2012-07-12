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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 15:55 BJT

〔日本央行〕总裁白川方明:日央行不会自动追随其它央行的政策举措

路透东京7月12日电----日本央行总裁白川方明:

* 日本国内需求较4月略有增强,但外部需求则略微趋疲

* 地震灾区的消费者支出将来很可能支撑内需

* 欧洲和中国经济放缓持续时间将比预期更长

* 美国就业创造速度放缓,但消费者支出坚挺

* 随着中国放宽政策,预计中国经济最终将摆脱不景气

* 欧洲财政和结构性改革依然充满很多变数

* 日本央行对全球经济的看法并不比其它央行乐观

* 没有将金融机构放在央行的超额存款准备金率自0.1%下调的计划

* 日本有望在不远的将来实现1%的通胀率

* 日本央行不会自动追随其它国家央行的政策举措

* 央行将按照最符合日本经济和物价发展的步伐来放宽政策

* 海外经济的放缓速度超过预期,主要是受欧洲债务危机的影响

* 宽松举措需要花费很长时间才能对经济和物价发挥影响

* 周四的决议旨在确保日本央行能实现资产购买和放贷计划的当前目标 (完)

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