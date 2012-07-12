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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 15:51 BJT

〔欧洲汇市〕澳元/美元跌至两周低位,商品货币走软

路透伦敦7月12日电---澳元兑美元周四跌至两周低点,避险趋势促使投资者削减商品货币持仓.此外,澳洲就业报告意外疲弱,也令市场进一步预期澳洲央行将会降息.

澳元兑美元AUD=D4跌破1.0150,降至1.0138,为6月底以来最低,当日跌幅达1%.新西兰元兑美元NZD=D4亦跌1%至0.7890.(完)

--编译 沈以文;审校 张若琪

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