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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 15:36 BJT

〔韩国股市〕重挫逾2%创五周收盘低位,央行意外降息引燃增长忧虑(更新版)

(新增细节)

路透首尔7月12日电---韩国股市周四创五周最低收盘位,因韩国央行意外降息,引燃对全球成长迟滞的担忧.大盘在临近尾盘时大幅下挫,因为投资者选择不对即将到期的期权进行展期.

韩国综合股价指数(KOSPI).KS11下跌2.24%,收报1,785.39点,跌破关键心理关口1,800点.

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