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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 15:57 BJT

《汇市简讯》若中国GDP数据不佳,或迫使欧元空头回补仓位

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欧元疲软以及欧元区危机是避险操作的主要原因,但中国GDP数据公布之前韩国降息和澳洲就业数据疲弱也起到推动作用.

由于投机客只是在最近才转向欧元利差交易(实际上是低波动的冒险操作),因此若中国GDP数据疲弱,以及相应的出脱风险操作,实际上可能通过解除欧元交叉盘空头仓位来支撑欧元.

若是如此,再加上大规模的欧元/美元空仓以及一路往下(1.2200,1.2150,1.2100,1.2050,1.2000)数量规模都日益增大的期权障碍,欧元/美元的缓慢跌势可能停止,或最终出现颇有意味的反弹.(完)

--编译 吴云凌; 审校 王洋

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