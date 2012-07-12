版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 16:32 BJT

〔澳洲个股〕澳洲电讯将以6.7亿美元将新西兰业务出售给沃达丰

路透惠灵顿7月12日电---澳洲电讯(Telstra)(TLS.AX)将出售旗下新西兰业务给英国移动运营商沃达丰,交易价值8.4亿新西兰元(6.7亿美元).该交易将威胁到新西兰电信(Telecom New Zealand)的主导地位,并使其成为将来潜在的收购对象.

Vodafone New Zealand称,根据交易其将收购TelstraClear的固话和互联网业务.

交易还使得澳洲电讯得以剥离营收能力差的资产,并让新西兰电信TEL.NZ成为澳洲电讯的潜在收购目标.

澳洲电讯股价在交易宣布后一度涨至三年半高点3.89澳元,但随后回吐涨幅,终场收低0.3%.(完)

--编译 王兴亚;审校 王冠中

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐