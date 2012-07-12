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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 15:44 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌破100美元,美联储是否推更多刺激措施仍不明

路透新加坡7月12日电---布兰特原油期货周四跌破每桶100美元,上日曾大涨逾2%.围绕美国联邦储备理事会(美联储,FED)是否将推出更多刺激措施的不确定性,压制投资者对较高风险资产的偏好.

投资者当前静待定于周五公布的中国国内生产总值(GDP)数据,来再次评估全球石油需求增长态势.

石油输出国组织(OPEC)周三在月报中称,预计2013年全球石油日需求增幅降至82万桶,维持2012年增幅在90万桶不变.[ID:nSB1660860]

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