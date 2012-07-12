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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 16:03 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑美元跌至两年新低,美元兑瑞郎触及19个月高点

路透伦敦7月12日电---欧元兑美元周四扩大跌势,触及两年新低,美国联邦储备理事会(FED)会议记录打击短期内进一步宽松政策的臆测,令美元获得支撑,而投资人亦对欧元持审慎态度.

美元兑瑞郎CHF=亦升至19个月高点.

欧元兑美元EUR=在电子交易平台EBS跌至两年新低1.2208,为2010年中以来最低水准,日内下跌0.2%.

美元兑瑞郎CHF=升至0.98362,为2010年12月以来最高水准,日内上涨0.2%.(完)

--编译 王冠中;审校 龚芳

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