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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 16:10 BJT

〔欧洲金融〕欧洲央行目前未考虑收窄利率通道--ECB管委马库赫

路透维也纳7月12日电---欧洲央行管委会成员马库赫(Jozef Makuch)周四称:

* 欧洲央行目前未考虑收窄利率通道

* 现在讨论重启欧洲央行购债计划还为时过早

* 现在讨论进一步注入长期贷款亦为时过早

* 欧洲央行随时准备好在必要时动用现有的或新的举措.(完)

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