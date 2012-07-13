〔新债招标〕中国六个月期贴现国债加权中标收益率2.2574%--业内人士

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透上海7月13日电---业内人士周五透露,中国财政部稍早招标发行的150亿元人民币六个月期(182天)贴现国债,加权中标收益率为2.2574%.
业内人士并称,该债边际(最优)中标收益率为2.3757%,投标倍数1.37倍.
该期债为财政部今年第四期记账式贴现国债,采用多种价格(美国式)招标方式,标的为价格,全场加权平均中标价格为本期国债的发行价格.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.7月16日开始发行并计息,7月18日发行结束,7月20日起在各交易场所上市交易.(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
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路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。