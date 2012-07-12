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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 16:01 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元下跌近1%而韩国公债大涨,因韩国央行降息

路透首尔7月12日电---韩元兑美元KRW=周四下跌近1%,而韩国公债大涨,因韩国央行意外降息,引燃关于该国经济成长动能的忧虑,以及再次降息的可能性.

韩国央行周四出人意料宣布逾三年来的首次降息,将指标政策利率KROCRT=ECI从3.25%降至3.00%,过去一周欧洲、巴西和中国央行亦采取类似举措.[ID:nSB1661716]

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