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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 16:27 BJT

〔全球农业〕高盛调高对玉米,大豆及小麦的价格预估

路透7月12日电----高盛将3-12个月的玉米价格预估从每蒲式耳6.3美元上调至6.9美元.

高盛并将3-6个月的大豆价格预估从每蒲式耳15.50美元上调至16.25美元.

此外,高盛将3-12个月的小麦价格预估从每蒲式耳7.15美元上调至7.70美元.(完)

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