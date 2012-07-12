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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 16:04 BJT

〔金属期市〕期铜窄幅波动,受制于中国GDP发布前的谨慎情绪

路透上海7月12日电---期铜周四在窄幅区间波动,投资者谨慎看待工业金属后市,因美联储会议记录未就新推刺激政策给出定心丸,且中国明日将发布国内生产总值(GDP)数据.

0705 GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3小跌0.2%,报每吨7,526.75美元,该期约周三上涨0.7%.

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