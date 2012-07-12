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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 16:17 BJT

〔IEA月报〕全球经济放缓或限制油价,但供应面仍有风险

路透7月12日电---国际能源署(IEA)周四表示,全球经济放缓或限制油价,但"供应面的意外因素"或令市场重燃升势.

  IEA表示,市场基本面"年初以来已经明显趋于宽松",过去几个月来石油库存大幅增加.

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