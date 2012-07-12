〔中国金融〕6月新增外汇占款491亿元,财政存款减2,360亿元--央行

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8721元附近
路透上海2月23日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8721元附近，较上日升值约109点。
路透上海7月12日电---中国人民银行最新数据显示,今年6月末金融机构外汇占款余额为25.66万亿元人民币;据此计算,当月外汇占款新增约491亿元.
央行同时公布的数据显示,6月末财政性存款余额为3.152万亿元,当月减少2,360亿元,表明相近数量的流动性注入商业银行体系.
根据上述两个数据变动,可以简单推算出,在6月份市场因此增加的流动性逾2,851亿元.
以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况:
2012年6月 5月 4月 3月 2月 1月
财政性存款(亿元) -2,360 2,652 4,343 -4,058 1,218 3,503
外汇占款(亿元) 491 234 -606 1,246 251 1,409
外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道.如果增加,则意味着注入流动性,减少则相反.
财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.(完)
参看详情,可点选中国人民银行网站(here年上半年金融统计数据表.PDF)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
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