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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 17:29 BJT

更正:〔欧洲金融〕ECB委员柏尼齐:隔夜存款规模下降令人高兴

(更正:标题暨内文第二个要点有误,应为"隔夜存款规模",非"利率")

* 若有必要,欧洲央行仍有可用的政策工具

* 隔夜存款规模今日下降,这个迹象令人鼓舞

* 预计零存款利率将促使银行更为积极的放贷

路透7月12日电----欧洲央行管理委员会委员柏尼齐周四表示,在欧洲央行下调隔夜存款利率之后,银行存放在欧洲央行的隔夜存款规模急遽下降,这是令人高兴的,而且这也将增加银行向企业与消费者放贷.(完)

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