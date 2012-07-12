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市场报道 | 2012年 7月 12日 星期四 16:19 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎触及19个月新高,上行风险增大

0807GMT

* 扩大涨幅至2010年12月中旬以来最高位,上看0.9850

* 0.9840的卖单施压,上方0.9850有期权障碍,0.9880起有大量卖兴

* 波林格区间上缘线阻力位0.9870是美元/瑞郎多头的目标

* 技术角度看有可能走向平价(完)

--编译 吴云凌;审校 王冠中

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