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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 16:57 BJT

〔中国个股〕宝钢下调8月主要钢材品种售价,其中热轧每吨降200元

路透北京7月12日电---中国大型钢厂--宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周四宣布,下调8月主要钢材品种售价,其中热轧品种下调200元人民币/吨,冷轧品种则降260元/吨.

刊登在东方钢铁在线网站的调价文件并显示,宝钢的酸洗板、热镀锌和镀铝锌均下调100元/吨,电镀锌钢材则维持不变.

同时,7月未有调整的无取向电工钢价格亦在8月有所下调,其中35系列下调500元/吨、50和65系列的中低牌号下调260元/吨、高牌号下调500元/吨.

宝钢此前于6月中下调7月主要钢材价格,其中热轧和冷轧品种均下调200元/吨.[ID:nSB1603290](完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良

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