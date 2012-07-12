〔新闻稿〕中国6月新增人民币贷款9,198亿元,M2同比增长13.6%--央行

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
(以下为中国人民银行7月12日发布的2012年上半年金融统计数据报告)
一、上半年社会融资规模为7.78万亿元
初步统计，2012年上半年社会融资规模为7.78万亿元，比上年同期多135亿元。其中，人民币贷款增加4.86万亿元，同比多增6833亿元；外币贷款折合人民币增加2765亿元，同比少增596亿元；委托贷款增加4827亿元，同比少增2201亿元；信托贷款增加3432亿元，同比多增2519亿元；未贴现的银行承兑汇票增加6089亿元，同比少增7178亿元；企业债券净融资8244亿元，同比多1656亿元；非金融企业境内股票融资1495亿元，同比少1182亿元。6月份社会融资规模为1.78万亿元，分别比上月和上年同期多6381亿元和6940亿元。
二、广义货币增长13.6%，狭义货币增长4.7%
6月末，广义货币(M2)余额92.50万亿元,同比增长13.6%，比上月末高0.4个百分点，与上年末持平；狭义货币(M1)余额28.75万亿元,同比增长4.7%，比上月末高1.2个百分点，比上年末低3.2个百分点；流通中货币(M0)余额4.93万亿元,同比增长10.8%。上半年净回笼现金1465亿元。
三、上半年人民币贷款增加4.86万亿元，外币贷款增加438亿美元
6月末，本外币贷款余额63.33万亿元，同比增长15.9%。人民币贷款余额59.64万亿元，同比增长16.0%，分别比上月末和上年末高0.3和0.2个百分点。上半年人民币贷款增加4.86万亿元，同比多增6833亿元。分部门看，住户贷款增加1.13万亿元，其中，短期贷款增加6044亿元，中长期贷款增加5234亿元；非金融企业及其他部门贷款增加3.71万亿元，其中，短期贷款增加1.77万亿元，中长期贷款增加1.05万亿元，票据融资增加7642亿元。6月份人民币贷款增加9198亿元，同比多增2859亿元。6月末外币贷款余额5823亿美元，同比增长16.0%，上半年外币贷款增加438亿美元。
四、上半年人民币存款增加7.38万亿元，外币存款增加1301亿美元
6月末，本外币存款余额90.88万亿元，同比增长13.2%。人民币存款余额88.31万亿元，同比增长12.3%，比上月末高0.9个百分点，比上年末低1.2个百分点。上半年人民币存款增加7.38万亿元，同比多增425亿元。其中，住户存款增加4.21万亿元，非金融企业存款增加1.12万亿元，财政性存款增加5314亿元。6月份人民币存款增加2.86万亿元，同比多增9542亿元。6月末外币存款余额4051亿美元，同比增长58.0%，上半年外币存款增加1301亿美元。
五、6月份银行间市场同业拆借月加权平均利率2.72%，质押式债券回购月加权平均利率2.81%
上半年,银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交127.58万亿元，日均成交1.05万亿元，日均成交同比增长39.0%。
6月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为2.72%，比上月高0.53个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为2.81%,比上月高0.58个百分点。
六、国家外汇储备余额3.24万亿美元
6月末，国家外汇储备余额为3.24万亿美元。6月末，人民币汇率为1美元兑6.3249元人民币。
七、上半年跨境贸易人民币结算业务发生12519亿元，直接投资人民币结算业务发生1105亿元
2012年上半年，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生8686亿元、3833亿元、187亿元、918亿元。
注1：当期数据为初步数。
注2：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等。同比增减数额均用可比口径数据计算得到。
注3：2011年10月份起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。(完)
--整理 冉莹; 审校 张喜良
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
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