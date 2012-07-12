版本:
中国
货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 16:51 BJT

〔欧洲个股〕法国政府敦促PSA标致雪铁龙帮助被裁员工找工作

路透巴黎7月12日电---法国总理周四称,将核实汽车商PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)是否兑现帮助数以千计被裁员工找工作的承诺,并且政府将于7月25日前推出汽车行业支持计划.

法国总理艾罗发表声明称,身陷困境的PSA标致雪铁龙宣布裁员8,000人并关闭一座主要工厂的消息,给员工和汽车行业造成"强烈震撼".(完)

--编译 艾茂林;审校 张若琪

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐